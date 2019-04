Attentati Sri Lanka: Casellati, “segnato tragicamente un giorno di festa della cristianità. Far fronte comune per arginare la minaccia terroristica”

(Foto: Senato della Repubblica)

“Esprimo la più ferma condanna per questi esecrabili attentati che hanno segnato tragicamente un giorno di festa della cristianità. Oggi è più che mai necessario che la comunità internazionale faccia fronte comune per arginare la minaccia terroristica. Rivolgo un pensiero commosso alle vittime innocenti e il mio cordoglio alle istituzioni e al popolo dello Sri Lanka così duramente colpiti”. Così il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in merito agli attentati che hanno provocato più di 200 morti nello Sri Lanka.