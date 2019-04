Pasqua: mons. Pizziolo (Vittorio Veneto), “ci consenta una testimonianza coraggiosa della speranza che il Signore risorto accende”

“La Pasqua che anche quest’anno il Signore ci dona di celebrare rafforzi la vostra fede in Lui e consenta una testimonianza coraggiosa della speranza che il Signore risorto accende nei vostri cuori”. È l’augurio rivolto da mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, nel messaggio in occasione delle festività pasquali pubblicato dal settimanale diocesano “L’Azione”.

Il vescovo apre la sua riflessione rilevando che “restano davanti ai nostri occhi le immagini impressionanti dell’incendio che ha colpito la cattedrale di Notre Dame a Parigi”. “In quelle fiamme distruttrici e specialmente nel crollo scioccante della guglia, ci è pervenuto un messaggio inequivocabile sulla fragilità di tutte le cose umane, anche di quelle più nobili e belle. Tutto passa”, osserva mons. Pizziolo. “Di fronte a questa amara ma inevitabile constatazione – osserva – molte persone, oggi, rinunciano a sperare e prendono la strada di un vivere senza prospettive di eternità”. “È un modo di pensare – commenta – frutto del nichilismo: ciò che ci attende è il nulla. Sono convinto che in realtà magari frugando in fondo al loro cuore – un desiderio di eternità rimanga anche in queste persone”.

Per il vescovo, “anche nell’inquietudine che tormenta tanti uomini e donne spingendoli magari ad esperienze negative, è possibile cogliere quel desiderio di eternità che nulla può saziare pienamente se non Dio stesso che l’ha seminato in noi”. “La risurrezione di Gesù”, conclude il vescovo, “si offre a noi, anche quest’anno, come un dono di Dio alla nostra ricerca di senso, di speranza, di eternità. Tutto passa, essa ci dice. Solo una cosa resterà per sempre: l’amore fedele di Dio che ha strappato dalla morte il Figlio suo fatto uomo” e che “strapperà dal nulla anche la nostra vita, introducendola ad una pienezza di compimento che, per ora, possiamo solo desiderare e che, se dipendesse da noi, resterebbe solo un desiderio”.