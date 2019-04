Elezioni europee: mons. Filograna (Nardò-Gallipoli), “importante il contributo di ognuno affinché l’Europa sia luogo di convivenza civile, rispetto e accoglienza”

“Tra poco più di un mese saremo chiamati ad esprimere la nostra preferenza attraverso il voto per il rinnovo del Parlamento europeo: invito tutti ad agire seguendo i dettami della retta coscienza: è importante, infatti, il contributo di ognuno affinché l’Europa nel suo governo centrale e, di riflesso, le nostre città, siano autentici luoghi di convivenza civile, di rispetto e di accoglienza di ogni persona, senza alcuna discriminazione, indegna del cristiano e dell’uomo di buona volontà”. Lo afferma mons. Fernando Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli, nel messaggio diffuso in occasione delle festività pasquali.

“La Pasqua di Gesù – sottolinea il vescovo – intende risvegliare e muovere le nostre coscienze al bene, ad una vita sempre più conforme al Vangelo, nella certezza che solo nella volontà di Dio può risiedere la nostra gioia”. E se “sono ancora tante le sofferenze e le ferite che rischiano di paralizzare il cammino”, è altrettanto vero che “il cristiano sa a chi ha creduto e continua a credere, nella consapevolezza che l’Amore di Dio ha già vinto, che questo Amore misericordioso è più potente di ogni umana miseria e difficoltà”.

Mons. Filograna rivolge un pensiero ai “fratelli presbiteri”, invitati ad “un cammino ancora più intenso di santità personale e a beneficio delle comunità a voi affidate”. Poi ai “responsabili della vita sociale e politica” perché continuino “con forza e senza compromessi, a promuovere il bene comune, la dignità di ogni persona, soprattutto dei più poveri”. E ancora ai giovani, a chi vive nella sofferenza, a poveri, ammalati, anziani, a “quanti avete perduto la speranza e la pace”. “A tutti voi – conclude il vescovo – auguri con tutto il cuore, perché possiate vivere a partire da Cristo e in Lui trovare il tesoro prezioso, allontanando, con il suo aiuto, ogni macigno dal cuore e dalla vita”.