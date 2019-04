Spiritualità: Seraphicum, sabato 6 aprile a Roma una visita dei luoghi paolini con il biblista Scaglioni

Sui passi di san Paolo, per conoscere i luoghi più significativi della sua permanenza a Roma. È quanto propone, per sabato 6 aprile, fra Germano Scaglioni, biblista e docente alla Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”. Una opportunità di approfondimento per gli studenti del Seraphicum ma anche per quanti sono interessati a conoscere meglio l’apostolo Paolo.

“È necessario che tu dia testimonianza anche a Roma” (At 23,11) è il “motto” dell’iniziativa che toccherà i principali luoghi frequentati da san Paolo, attraverso un approfondimento della sua storia e degli scritti. Sei tappe cadenzate da altrettanti momenti di approfondimento attraverso letture che consentiranno di entrare appieno nella figura dell’apostolo di Tarso.

La partenza è prevista alle ore 8 presso la fermata bus 765 alla stazione metro Laurentina. Prima tappa sarà la via Appia, percorso che compì l’apostolo Paolo in arrivo da Pozzuoli e dove i cristiani gli andarono incontro per accoglierlo.

Seguirà la visita alle catacombe di san Sebastiano dove, durante le persecuzioni, furono custodite le reliquie degli apostoli Pietro e Paolo e, ancora, la chiesa del “Domine, quo vadis?”.

Sarà poi la volta della chiesa di san Paolo alla Regola che ospitò l’apostolo e, quindi, la basilica di san Paolo fuori le Mura con la visita e una preghiera personale alla tomba di Paolo. Per concludere, le Tre Fontane, il luogo del martirio che si trova proprio vicino al Seraphicum, dove è previsto il rientro attorno alle 17.30-18.

Gli interessati possono prenotarsi, entro domani mercoledì 3 aprile, presso la Segreteria della Facoltà (tel. 06 5192007 oppure scrivendo a segreteria@seraphicum.org).