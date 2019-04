Società: Roma, torna “Mondoreligioni”, dialoghi per capire

(DIRE-SIR) – Dibattiti, presentazioni di libri, musica e documentari ma soprattutto incontri, a cominciare da quelli con le scuole: è la proposta di “Mondoreligioni”, tre giorni in programma a Roma, nella sala conferenze dell’Istituto San Gallicano, a partire da venerdì. Ideato dal viceministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re e presentato dall’Associazione italiana di sociologia (Ais), l’appuntamento sarà aperto da una mattinata dedicata agli studenti. Agli interventi di Del Re, del vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo e di Enrica Amaturo, presidente di Ais, seguirà una discussione sui libri a fumetti “Sotto il velo” (Becco Giallo, 2016) e “Inviati per caso. Viaggio nell’Itallia delle religioni” (Sinnos, 2016). Gli autori, rispettivamente Takoua Ben Mohammed e Lia Tagliacozzo, dialogheranno con gli studenti di alcune scuole romane, con Raisa Labaran, dell’associazione Giovani musulmani d’Italia, e Claudio Paravati, della rivista “Confronti”.

A seguire tavole rotonde e dibattiti dedicati a temi chiave, dalla “Riflessione sul dialogo interreligioso nella cultura e nell’arte” a “Roma città plurale”, da “La crisi mondiale e la via per la pace” a “Immigrazione e religioni”. A chiudere i lavori sabato la presentazione del libro di Mario Giro, della Comunità di Sant’Egidio, “La globalizzazione difficile. Ridisegnare la convivenza al tempo delle emozioni”. Domenica spazio ancora a momenti musicali, con i “Canti religiosi” curati dalla Chiesa copta ortodossa di San Giorgio di Roma o le “Danze folkoristiche peruviane”, con un’esibizione nella “nortena marinera”. A seguire la presentazione di “La festa negata. La voce e il futuro degli yazidi”, documentario firmato da Del Re nel 2015, e la cerimonia di consegna del “Mondoreligioni Award 2019”. Quest’anno, dopo la prima del dicembre 2017, il riconoscimento andrà all’esponente yazida Pir Xidir Suleiman e a Khola Maryam Hubsch, rappresentante della comunità ahmaddiya.

(www.dire.it)