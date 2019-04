Migranti: Alarm phone, “da ieri sera sparita una imbarcazione con una cinquantina di persone, tra cui donne e bambini”

Da diverse ore non si hanno più notizie di una imbarcazione con una cinquantina di persone a bordo, tra cui donne e bambini, che avevano contattato il numero di Alarm phone, il servizio telefonico (che fa capo ad un movimento di volontari indipendente) a cui molti migranti durante la traversata inviano richieste di soccorso quando sono in difficoltà, segnalando la loro posizione tramite GPS. Dalle 22.02 di ieri sera non si sa più nulla di queste persone e nessuna autorità contattata si è resa disponibile per i soccorsi. “Da circa 12 ore nessuno risponde al telefono del gruppo di migranti – informa oggi Alarm phone -. Siamo preoccupati perché nessuna autorità è disponibile a soccorrere. La guardia costiera italiana non fornisce informazioni. Non ci comunicano neanche se sono riusciti a contattare le autorità libiche”.

Dove sono? Ieri sera alle 22.00 CEST circa 50 persone inclusi uomini, donne e bambini su una barca vicino alla #Libia hanno chiamato l’Alarm Phone. Ci hanno mandato la posizione GPS ma la comunicazione è stata interrotta. Siamo riusciti a ricontattarli solo una volta, alle 22.02. pic.twitter.com/BAmCDkrlJL — Alarm Phone (@alarm_phone) April 2, 2019