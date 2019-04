Festival Biblico: Vicenza, venerdì presentazione della 15ª edizione dedicata alla “Polis”

Sarà dedicata al tema della “Polis” la 15ª edizione del Festival Biblico, che sarà presentata venerdì prossimo, alle 11, nelle sale della biblioteca La Vigna a Vicenza. Il Festival Biblico toccherà diverse città del Nordest. Dopo l’inaugurazione di giovedì 2 maggio, la manifestazione prenderà il via a Verona e Vittorio Veneto (3-5 maggio), per poi spostarsi a Padova e in provincia di Verona (10-12 maggio), fare tappa a Rovigo (17-19 maggio) e in provincia di Vicenza e Padova (15-21 maggio) e arrivare, infine, come di consueto nella sua settimana conclusiva, nella città di Vicenza (20-26 maggio). Novità dell’edizione di quest’anno sarà la sezione del “Fuori festival” che coinvolgerà nel progetto Festival Biblico tre nuove diocesi – Treviso, Como e Alba – con incontri e appuntamenti sempre legati al tema della “Polis”, che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio. Venerdì prossimo, ad aprire la presentazione ufficiale saranno il vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol, e Caterina Soprana, presidente della quarta Commissione consiliare “Sviluppo economico e attività culturali” del comune di Vicenza. Prenderanno quindi la parola Roberto Tommasi, direttore dell’Ufficio diocesano per la cultura e presidente del Festival insieme ad Ampelio Crema, il direttore generale del Festival Roberta Roncelli, Martino Signoretto (Verona), Roberto Ravazzolo (Padova), Daniele Pavarin (Adria-Rovigo) e Andrea Dal Cin (Vittorio Veneto). Saranno presenti anche i rappresentanti delle diocesi del “Fuori festival”.