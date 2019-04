Famiglie fragili: Sesto San Giovanni, entrano in azione i nonni di comunità, volontari Auser

Oggi pomeriggio, alle ore 17,30, presso la Casa delle associazioni in piazza Oldrini 120 a Sesto San Giovanni, si terrà l’evento di presentazione e lancio di un nuovo progetto che mette al centro i nonni volontari. Il progetto dal titolo “I nonni come fattore di potenziamento della comunità educante a sostegno delle fragilità genitoriali”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, diventa operativo nell’area di Sesto con il coinvolgimento di circa 15 fra nonne e nonni di comunità, volontari dell’associazione Auser.

Il territorio di questo grande comune dell’hinterland milanese di circa 80mila abitanti è stato battuto palmo a palmo, mappati tutti i servizi disponibili, analizzate le carenze, ascoltati i bisogni. Questo lavoro certosino e capillare ha permesso di “agganciare” le famiglie più fragili e vulnerabili e rispondere ai loro bisogni con interventi mirati.

Un nuovo spazio denominato “A fianco a te” e gestito dai nonni volontari Auser è già diventato operativo ed è rivolto ai bambini da 0 a 6 anni. In questo spazio è possibile stare insieme, giocare, fare merenda, ascoltare storie, sperimentare. I nonni Auser di comunità saranno, inoltre, disponibili ad accompagnare i bambini ai servizi educativi presenti nel territorio, all’accudimenti dei bambini piccoli a casa delle famiglie più vulnerabili, ad aiutare le famiglie nello svolgimento di pratiche amministrative e burocratiche.

Il progetto della durata di tre anni vede come capofila Auser Lombardia e può contare su una vasta rete di partner tra cui comuni, cooperative sociali, l’Università Bicocca di Milano e l’Istituto degli Innocenti di Firenze.

Partner del progetto a Sesto San Giovanni sono il comune e le cooperative “Lotta contro l’emarginazione” e la “Grande Casa”.

Quattro le regioni interessate: oltre la Lombardia, Toscana, Umbria e Basilicata.