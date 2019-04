Diocesi: Tricarico, “Segni di luce a trame d’oro”, antichi paramenti liturgici in mostra al Museo

Sarà inaugurata sabato prossimo, 6 aprile, alle 18 nelle sale del Museo diocesano la mostra “Segni di luce a trame d’oro. I paramenti liturgici della diocesi di Tricarico”. La mostra si inserisce nel progetto “I cammini tra radici e futuro. Il contributo dell’arcidiocesi di Matera-Irsina al percorso di Matera 2019”, che è un progetto di Matera capitale europea della cultura 2019, coprodotto dall’arcidiocesi di Matera-Irsina, in partenariato con la diocesi di Tricarico, dall’associazione Parco culturale ecclesiale “Terre di luce” e dalla fondazione Matera-Basilicata 2019, patrocinato dal Pontificio Consiglio della cultura e dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei. L’esposizione riguarderà una selezione dei preziosi paramenti liturgici in tessuti pregiati e ricami, tra gli altri in oro argento, dei secoli XVI-XIX di proprietà della diocesi. Il percorso si sviluppa in una linea diacronica e tematica: attraverso i secoli si evidenziano le committenze episcopali, canonicali, devozionali, nobiliari e abbaziali. Esso si compone di elementi di parati quali piviali, pianete, dalmatiche, stole, manipoli, veli omerali ed altri sacri lini per la liturgia. L’evento espositivo si fonda scientificamente su una ricerca inedita nell’ambito della storia del tessile liturgico, svolta da Maria Pia Pettinau Vescina, e della sua iconografia nella diocesi di Tricarico. “L’obiettivo della mostra – si legge in una nota – si inserisce a pieno nell’attività dell’Ufficio beni culturali e arte sacra della diocesi e del Mudit – Museo diocesano di Tricarico: la missione evangelizzatrice della Chiesa passa attraverso la promozione umana ed il servizio al territorio, la valorizzazione delle peculiarità locali, l’inculturazione della fede, la tutela, la ricomprensione e la fruizione del patrimonio storico-artistico in chiave pastorale e spirituale”. La mostra rimarrà aperta fino al 1° settembre.