Argentina: da ieri in funzione una linea telefonica per aiutare le donne che vivono una gravidanza difficile

Ha iniziato a funzionare ieri in Argentina la linea telefonica gratuita 0800-333-1148 di aiuto alle donne che stanno portando avanti una gravidanza in situazioni di vulnerabilità e fragilità. Il servizio è promosso dalla Rete nazionale di accompagnamento alla donna in gravidanza vulnerabile e da altri 200 organismi cattolici ed evangelici. A chi telefona viene offerto un accompagnamento sanitario, sociale, psicologico e giuridico, prospettando anche la possibilità di dare il neonato in adozione. Dopo il parto vengono creati percorsi formativi sul valore della vita e sulla procreazione responsabile; vengono inoltre dati strumenti per l’inserimento nel mercato del lavoro. L’iniziativa ha preso avvio nonostante dal Ministero per lo sviluppo sociale non sia arrivato il promesso finanziamento di un milione e 300mila pesos.