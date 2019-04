Papa Francesco: cominciata la celebrazione della Passione del Signore, prostrato a terra in preghiera

È incominciata qualche minuto prima delle 17 la celebrazione della Passione del Signore, presieduta dal Papa nella basilica di San Pietro. Il primo gesto del primo rito del Venerdì Santo, che culminerà con la Via Crucis di stasera al Colosseo, come di consueto è stato il prostrarsi a terra di Francesco, in preghiera diversi minuti davanti alla Croce, avvolto nei paramenti liturgici rossi. Rialzatosi, il Papa si è diretto alla sua postazione al centro dell’Altare della Cattedra. Durante la Liturgia della Parola viene letto il racconto della Passione secondo Giovanni; quindi il predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero Cantalamessa, tiene l’omelia. La Liturgia della Passione prosegue con la Preghiera universale e l’adorazione della Santa Croce e si conclude con la Santa Comunione.