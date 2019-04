Papa Francesco: arrivato al Colosseo per la Via Crucis, migliaia i fedeli di ogni parte del mondo

Il Papa è arrivato al Colosseo per la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo – la settima dall’inizio del pontificato – che come di consueto la seguirà dalla sua postazione sul Colle Palatino. Migliaia i fedeli giunti da ogni parte del mondo, affluiti dalle strade che confluiscono verso il monumento più famoso della Capitale. Appena arrivato al Colosseo, il Papa è stata accolto dalla sindaca, Virginia Raggi, con la quale ha scambiato qualche parola. I testi delle meditazioni e delle preghiere proposte quest’anno per il rito, trasmesso in mondovisione, sono stati affidati da Papa Francesco a suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata e presidente dell’Associazione “Slaves no more”. Al centro delle meditazioni la sofferenza di tante persone vittime della tratta di esseri umani. Al termine delle quattordici stazioni, il Santo Padre pronuncerà una preghiera.