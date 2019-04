Guardie Svizzere: il 6 maggio le reclute prestano giuramento. Su Vatican News online la quarta clip

È il giorno più importante per ciascun membro della Guardia Svizzera Pontificia ed è in programma il 6 maggio di ogni anno nell’ambito di una cerimonia presso il Cortile di San Damaso. Si tratta del giuramento, tema scelto per la quarta puntata di “#1506 – la Guardia Svizzera si racconta”, la serie di video clip lanciata nei mesi scorsi con l’obiettivo di far conoscere da vicino la vita del Corpo che ha la missione di garantire la sicurezza del Santo Padre. A firmare la produzione, tesa ad invogliare l’arrivo di nuove reclute, Vatican Media e Officina della Comunicazione sotto l’egida del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. “Saranno 23 le reclute che presteranno giuramento il prossimo 6 maggio”, anticipa a Vatican News il sergente Urs Breitenmoser responsabile dei media della Guardia Svizzera Pontificia. L’anno scorso furono 32.