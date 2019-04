Diocesi: Prato, dopo 60 anni verrà celebrato un matrimonio nella vecchia chiesa di Narnali restaurata

Nella diocesi di Prato, dopo più di 60 anni una coppia di fidanzati si sposerà nella vecchia chiesa di Narnali in via Pistoiese. L’edificio infatti sta tornando a nuova vita dopo decenni di abbandono grazie alla generosità di tante persone che stanno contribuendo ai lavori di restauro attraverso la campagna “Adotta un travicello”.

Il grosso è fatto e la struttura c’è. La chiesa ritrovata potrà presto svolgere una funzione mista, al servizio di Narnali e della sua comunità ma anche dell’intera città. Accoglierà di nuovo i matrimoni, la celebrazione delle messe, eventi di carattere culturale, artistico e sociale. Intanto, i lavori più importanti dal punto di vista strutturale si sono conclusi. “La città e la frazione possono finalmente godere dello splendido luogo di fede ed incontro, recuperato grazie ai preziosi contributi della Cei, della parrocchia, della Fondazione Cassa di Risparmio, di Estra e dei tanti cittadini che hanno aderito alla campagna Adotta un travicello”, si legge in un comunicato. La campagna è ancora aperta, perché “tanto resta da fare” all’interno. I restauri da compiere porteranno alla luce le pitture della chiesa, da quelle medievali a quelle, apparse più complete dai primi saggi, del Settecento. Senza trascurare gli ultimi e ben visibili interventi pittorici dei primi due decenni del secolo passato.