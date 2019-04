Diocesi: Milano, il 29 aprile veglia di preghiera per il lavoro presieduta dal vicario episcopale Novazzi a Sesto San Giovanni

In occasione del 1° maggio, festa internazionale dei lavoratori e festa liturgica di San Giuseppe Lavoratore, l’arcidiocesi di Milano promuove delle iniziative che hanno a tema il mondo del lavoro. Per quest’anno gli eventi al riguardo, suddivisi in convegni di riflessione da una parte e veglie di preghiera dall’altra, saranno svolti e organizzati nelle sette zone pastorali della grande diocesi ambrosiana. Nella zona VII (Sesto San Giovanni) l’appuntamento fissato è lunedì 29 aprile, alle 18.30, presso le Opere sociali Don Bosco in viale Giacomo Matteotti, 425 a Sesto San Giovanni. Si tratterà di una veglia di preghiera presieduta da don Antonio Novazzi (vicario episcopale della Zona VII). Titolo “Le sfide del lavoro”.