Comunità Sant’Egidio: conclusa visita ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian

Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha visitato oggi la Comunità di Sant’Egidio, dove ha incontrato il fondatore Andrea Riccardi, il presidente Marco Impagliazzo e alcuni responsabili. “Sono molto contento di aver potuto incontrare dei rappresentanti della Comunità che svolge un ruolo importante per la pace nel mondo e in particolare in Africa. Sono stato molto colpito dallo spirito di solidarietà espresso per il dramma di Notre-Dame”, ha detto il ministro Le Drian, sottolineando i legami di profonda amicizia che uniscono da tanti anni la Francia a Sant’Egidio. Durante i colloqui, si legge in un comunicato, “sono stati affrontati il tema della pace e del dialogo per la risoluzione dei conflitti in Africa, della cooperazione internazionale, della tutela dell’ambiente e dei corridoi umanitari”