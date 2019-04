Bilancio Ue: programma InvestEu. Juncker, “consente all’Europa di investire nel suo futuro, nell’economia e per i cittadini”

(Bruxelles) La Commissione europea “accoglie con soddisfazione il voto del Parlamento europeo su InvestEu, il programma per stimolare gli investimenti in Europa nell’ambito del prossimo bilancio a lungo termine”. Da Bruxelles giunge un commento al voto, tenutosi ieri al Parlamento europeo a Strasburgo, che approva la nuova iniziativa comunitaria per sostenere crescita e coesione territoriale. “InvestEu aumenterà l’efficacia e la semplicità di accesso ai finanziamenti dell’Unione – si legge in una nota – per i progetti di investimento e, mettendo a frutto il successo del piano Juncker, darà vita ad un unico marchio che accorperà il Fondo europeo per gli investimenti strategici e altri 13 strumenti finanziari attualmente disponibili a sostegno degli investimenti nell’Unione”. Il presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: “Il piano di investimenti ha riportato l’Europa sulla scena imprenditoriale e ha tenuto fede alla priorità numero uno della Commissione: creare occupazione e crescita. Ma possiamo fare di più e qui entra in gioco InvestEu. Grazie all’uso intelligente del bilancio comunitario, InvestEu permetterà all’Europa di restare un luogo attraente per gli investitori di tutto il mondo. Nei prossimi dieci anni il programma sbloccherà almeno 650 miliardi di euro per consentire all’Europa di investire nel suo futuro, nella sua economia e nella sua popolazione”.