“A Sua Immagine”: speciale Venerdì Santo dal Colosseo, il Vangelo commentato da mons. Zuppi e la testimonianza di Graziella Viviano

Nel triduo pasquale “A Sua Immagine” è in onda il Venerdì Santo, 19 aprile, con un lungo speciale dal Colosseo alle 14 su Rai Uno e sabato 20 aprile con la testimonianza di una madre, Graziella Viviano, impegnata nella “buona battaglia” sulla sicurezza stradale e il commento al Vangelo di mons. Matteo Maria Zuppi. “La Paura e la Speranza” è il titolo della puntata speciale di “A Sua Immagine”, oggi alle ore 14 su Rai Uno, Venerdì Santo. Lorena Bianchetti sarà all’interno del Colosseo a Roma, luogo che accoglierà nella stessa giornata la Via Crucis con Papa Francesco alle ore 21 (sempre in diretta su Rai Uno). Tanti i temi e le testimonianze nel corso dello speciale: da quella di un missionario rapito da Boko Haram in Africa alla storia di un giovane venerabile dei nostri tempi; ancora, gli interventi di don Maurizio Patriciello (parroco di Caivano, nella “Terra dei fuochi”), don Marco Pozza (cappellano del carcere di Padova) e don Stefano Cascio (parroco a san Bonaventura, a Roma), Maria Rita Parsi (psicoterapeuta) e Monica Leofreddi (conduttrice tv che ha vissuto una complessa vicenda di stalking). Nel corso dello speciale l’inviato Paolo Balduzzi intervisterà la direttrice del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo e l’archeologa Rossella Rea.

Sabato 20 aprile, alle ore 15.55 su Rai Uno, Bianchetti incontrerà Graziella Viviano, una madre che nel 2018 ha perso sua figlia, Elena, per un incidente stradale in motocicletta sulle strade di Roma, mentre si recava in direzione del litorale di Ostia. La morte della figlia non ha bloccato Graziella, bensì l’ha convinta a intraprendere una “buona battaglia”, ovvero riuscire a ridurre i rischi stradali che mettono a repentaglio la vita dei motociclisti: manto stradale dissestato, buche, radici. Graziella ha iniziato in particolare a segnare le buche stradali con uno spray giallo e ha promosso una sostituzione dei guard-rail pericolosi, promuovendo una revisione della normativa stradale.

Alle 16.15 spazio a “Le Ragioni della speranza” per il commento al Vangelo della domenica di Pasqua con mons. Matteo Maria Zuppi: l’arcivescovo di Bologna si recherà presso l’Opimm, Opera dell’Immacolata Onlus, una realtà che da molti anni aiuta persone con disabilità a entrare nel mondo del lavoro.

Per rivedere le puntate di “A Sua Immagine” è possibile collegarsi alla pagina del programma sul portale Raiplay.it oppure consultare il sito della Chiesa Cattolica Italiana, Ceinews.it.