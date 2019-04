Venerdì santo: Isola Solidale, i detenuti cucineranno e distribuiranno pasti a senzatetto di San Pietro

Domani, 19 aprile 2019, in occasione del Venerdì santo, alle ore 21, in via della Conciliazione, i detenuti dell’Isola Solidale insieme ai volontari dell’Opera Divin Redentore distribuiranno i pasti alle numerose persone senza fissa dimora che vivono nelle vicinanze della basilica di San Pietro. L’Isola Solidale è una struttura che da oltre 50 anni accoglie detenuti grazie alle leggi 266/91, 460/97 e 328/2000. Saranno serviti 40 pasti che prevedono riso con verdura e diverse varietà di frutta. Tutto fatto in casa dai detenuti dell’Isola Solidale che si sono mobilitati per questa nuova esperienza. Due di loro hanno avuto un permesso speciale dal magistrato e saranno in via della Conciliazione per distribuire i pasti insieme agli altri volontari, mentre gli altri detenuti si occuperanno della cucina, dello sporzionamento dei pasti e del loro confezionamento. Questa nuova iniziativa segue quella dello scorso 23 gennaio, che aveva visto protagonisti sempre gli ospiti dell’Isola Solidale che decisero di offrire l’accoglienza notturna ad almeno due senzatetto della Capitale, soprattutto della zona dell’Ardeatina.

“Un gesto – spiega Alessandro Pinna, presidente di Isola Solidale – di solidarietà e speranza che assume un alto significato in occasione del Venerdì santo. I nostri ospiti mi sorprendono ogni volta perché non si tirano mai indietro quando c’è da mettersi in gioco per chi è solo o in difficoltà. Penso che questo sia un segnale bello e commovente in vista della santa Pasqua”.