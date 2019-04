Settimana santa: Unitalsi Roma, volontari presenti alle celebrazioni per aiutare i pellegrini, soprattutto malati e disabili

Durante le celebrazioni della Settimana santa, la sottosezione dell’Unitalsi di Roma sarà presente, come di consueto, per sostenere e aiutare tutti i pellegrini, specialmente malati e disabili, che intendono partecipare alle funzioni presiedute da Papa Francesco.

In particolare, domani venerdì 19 aprile 2019, i volontari dell’Associazione saranno al Colosseo per la Via Crucis guidata da Papa Francesco che inizierà alle 21.15 e durante la quale l’Unitalsi animerà una stazione.

Sabato 20 aprile 2019 i volontari dell’Unitalsi parteciperanno alla veglia pasquale delle ore 20.30, mentre domenica 21 aprile, a partire dalle ore 6, saranno presenti a piazza Sant’Uffizio e in piazza San Pietro per l’accoglienza dei disabili che parteciperanno alla Messa celebrata dal Pontefice alle ore 10, seguita dalla Benedizione Urbi et Orbi.

“Una presenza la nostra – spiega Giacomo Rossi, commissario della sottosezione di Roma dell’Unitalsi – che consideriamo un grande privilegio e che viviamo con quello spirito proprio della nostra Associazione improntato sul servizio e del dono di sé a chi è più fragile”.