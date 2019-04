Settimana Santa: domani ad Agnano pisano sacra rappresentazione de “La vita e la morte di Gesù raccontate dalla gente del suo tempo”

Un’intera comunità coinvolta nella preparazione della sacra rappresentazione del Venerdì Santo. È quella di Agnano pisano, frazione del comune termale di San Giuliano, che con quelle vicine di Colignola e Mezzana, per un anno hanno lavorato all’allestimento di “Io l’ho incontrato. La vita e la morte di Gesù raccontate dalla gente del suo tempo” che sarà messo in scena domani, Venerdì Santo, alle 21 nell’area del circolo La Pagoda.

Saranno almeno un centinaio le persone coinvolte nella sacra rappresentazione. “Ci piace immaginare – spiega il regista Daniele Tarini – come, nei giorni in cui Gesù, a 33 anni, veniva condannato a morte e crocifisso, fossero a Gerusalemme uomini e donne che Lui aveva incontrato in Samaria, in Galilea, in Giudea, nella Valle di Gerico, nella piscina di Siloe e a Sidone, negli anni della sua predicazione: ad esempio Giairo, uno dei capi della Sinagoga, o l’Emorroissa, il Centurione che chiese ed ottenne da Gesù la guarigione del suo servo”. “E poi – prosegue Tarini – alle porte della capitale della Palestina: il cieco nato o la peccatrice perdonata. In Tribunale, probabilmente, nessuna delle voci di quelle persone trasformate dall’incontro con Gesù, fu mai ascoltata. Le ascolteremo venerdì sera. Entrando un po’ nel backstage di una piccola storia che ha cambiato la storia del mondo”.

“Uomini e donne di tutte le età – commenta il parroco, don Francesco Fabrizio –, dalla sensibilità non necessariamente ecclesiale, trovano nel monte e nella generosa accoglienza degli abitanti di questa silenziosa frazione l’humus perfetto per rivivere (e far rivivere) nel tempo e nei luoghi la vicenda del tradimento e del processo più insensato della storia dell’umanità”. L’esperienza del Venerdì Santo ad Agnano nasce nel 2014: “Ogni anno – osservano Marco Profeti e Fabio Giannoni, anime dell’iniziativa – un copione sempre diverso, preparato e poi realizzato grazie a studio delle fonti, preghiera, ispirazione, fantasia, creatività, confronto”.