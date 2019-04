Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domenica 21 aprile puntata dedicata a “Un incontro per rinascere”

Sarà un luogo di rinascita, la Pieve di Romena nel Casentino (Ar), ad ospitare la puntata speciale di Pasqua di “Sulla via di Damasco”, in onda domenica 21 aprile, alle 8.45 su Rai Due. Eva Crosetta, in compagnia di don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena, percorrerà la via della Resurrezione, un sentiero di meditazione immerso in un paesaggio incantevole e attraversato da molti fedeli che qui ritrovano, tra le tenebre della vita, l’alba di una rinascita. Nel corso della puntata verranno proposti i toccanti racconti di genitori che hanno perso un figlio e in questo immenso dolore ritrovano se stessi. Poi le testimonianze di alcuni membri delle comunità, come Wolfang, uno dei protagonisti della puntata che, attraversando il limite della cecità, ha imparato che c’è sempre un’aurora da attendere. A seguire, il cantautore Simone Cristicchi, reduce dal successo “Abbi cura di me”, sul suo rapporto con la fragilità come maestra di vita. L’ultima testimone di resurrezione è una mamma, Anna Rastello, che ha ritrovato la luce nel buio del tormento e dei sensi di colpa per la disabilità della figlia.