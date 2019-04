Pasqua: mons. Pappalardo (Siracusa) incontra sabato i giornalisti, che gli doneranno pane per la Caritas

L’arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo, sabato mattina, alle 10, nel salone dell’arcivescovado incontrerà i giornalisti e gli operatori della comunicazione della arcidiocesi, per condividere una riflessione sulla Pasqua, consegnare ai giornalisti il messaggio pasquale e successivamente uno scambio di auguri. Al termine dell’incontro il presidente provinciale dell’Ucsi di Siracusa Salvatore Di Salvo e il segretario provinciale dell’Assostampa di Siracusa Prospero Dente a nome dei giornalisti dell’Ucsi e dell’Assostampa doneranno all’arcivescovo Pappalardo del pane per i bisogni della Caritas. Quest’anno il pane, oltre sessanta chilogrammi, verrà donato alla Caritas parrocchiale della Sacra Famiglia. Intanto questa mattina è iniziato il triduo pasquale nella basilica santuario Madonna delle Lacrime, con la Messa crismale presieduta dall’arcivescovo. Nella cattedrale, stasera, alle 19, mons. Pappalardo presiederà la Messa in coena Domini con il rito della lavanda dei piedi. Domano alle 18 la Via Crucis. Sabato Santo la veglia pasquale in cattedrale avrà inizio alle 21.30.