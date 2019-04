Giovedì santo: mons. Regattieri (Cesena) stasera laverà i piedi a 12 immigrati

Dopo la Messa crismale di ieri sera in cattedrale presieduta dal vescovo Douglas e concelebrata da numerosi sacerdoti diocesani e religiosi, oggi alle 18 mons. Douglas Regattieri presiederà la Messa in coena Domini. Tra i concelebranti anche il vescovo emerito di Makeni (Sierra Leone), il cesenate mons. Giorgio Biguzzi, e il vescovo emerito di Acerra (Caserta), mons. Giovanni Rinaldi.

In ricordo dell’ultima cena di Gesù, come avviene in tutte le chiese del mondo, mons. Regattieri laverà i piedi a 12 immigrati che abitano nella canonica di Bagnile gestita dall’associazione Papa Giovanni XXIII.