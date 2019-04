Gaza: Abunassar (Chiese cristiane), “da Israele niente permessi ai cristiani per andare a Gerusalemme per Pasqua”

Nessun permesso è stato concesso da Israele ai cristiani di Gaza per permettere loro di uscire dalla Striscia e recarsi a Gerusalemme per pregare durante le feste pasquali. A dichiararlo al Sir è Wadie Abunassar, responsabile per i media dei leader delle Chiese cristiane in Terra Santa. “Abbiamo appreso – afferma – che le autorità israeliane hanno deciso di non permettere ai residenti cristiani di Gaza di venire a Gerusalemme per partecipare alle celebrazioni pasquali”. Permesso invece accordato a circa 200 gazawi diretti in Giordania. “Gerusalemme deve essere aperta a tutti!”, ribadisce Abunassar, che aggiunge: “Ambienti israeliani sostengono che il mancato permesso ai cristiani di Gaza di recarsi a Gerusalemme sia motivato dal fatto che alcuni di loro, violando i permessi, non fanno rientro nella Striscia restando in Cisgiordania illegalmente”. “A prescindere dalla validità di questa affermazione – conclude Abunassar – sottolineiamo che la libertà di accesso ai luoghi sacri deve essere garantita a tutti e senza restrizioni, e le considerazioni riguardo la sicurezza non devono prevalere sulle libertà fondamentali degli esseri umani”. A confermare al Sir il mancato rilascio dei permessi ai cristiani di Gaza è il parroco della Striscia, padre Mario Da Silva: “Al momento nessuno dei nostri cristiani può lasciare Gaza poiché da Israele è giunta la notizia che non verranno concessi permessi. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno cambiamento. Speriamo e preghiamo”.