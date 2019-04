Ecuador: a tre anni dal terremoto la Caritas fa un bilancio e avvia un piano di “sviluppo umano integrale e solidale”

A tre anni di distanza dal terremoto del 16 aprile 2016 è ancora in pieno svolgimento il Piano della Caritas ecuadoriana per la ricostruzione. Il sisma colpì soprattutto le province di Manabí ed Esmeraldas, lungo la costa pacifica, causando oltre seicento vittime e seminando ovunque distruzione.

La Caritas, in una nota diffusa nel terzo anniversario del terremoto, traccia un bilancio del lavoro fatto, ricordando i 7.000 kit di aiuto alimentare e di generi di prima necessità, le altrettante famiglie accompagnate spiritualmente e per un rafforzamento psicologico, affettivo e sociale, i 1.000 alloggi, i 700 orti familiari, i 37 progetti avviati. “Mai la Chiesa si è ritirata dai luoghi del terremoto e mai si è allontanata dalle famiglie colpite, siamo sempre stati presenti dal primo momento fino ad oggi”.

Ora il lavoro prosegue con una nuova fase, si legge nella nota: passare dall’emergenza allo sviluppo umano, integrale e solidale, “il cui principale obiettivo è il rafforzamento delle capacità organizzative, sociali, produttive, economiche e politiche delle famiglie nelle province di Manabí ed Esmeraldas”.

Concretamente, sono tre gli obiettivi del progetto: consolidare lo sviluppo economico di 900 famiglie e 46 comunità colpite dal terremoto, garantendo la creazione di lavoro, capacità di associarsi, produzione, commercio e consumo di alimenti sani, nel contesto di un’economia sociale e solidale; implementare un processo di costruzione di una cultura di pace in 150 organizzazioni, impegnate soprattutto a combattere la violenza intrafamiliare, sociale e nelle scuole; la costruzione di 40 alloggi confortevoli e sicuri.