Settimana Santa: Venezia, le celebrazioni presiedute dal patriarca Moraglia

Siamo ormai nel pieno della Settimana Santa che culminerà nelle celebrazioni solenni del triduo pasquale e nel rinnovato annuncio della risurrezione di Cristo. Diversi gli appuntamenti in programma a Venezia – nella basilica cattedrale di S. Marco – guidati dal patriarca Francesco Moraglia. Questa sera alle 18 ci sarà la celebrazione comunitaria della penitenza aperta alla partecipazione delle comunità parrocchiali e agli ospiti della città di Venezia. Due (e distinte) le solenni convocazioni in cattedrale previste domani 18 aprile, giovedì santo: alle 9.30 mons. Moraglia presiede la S. Messa “Chrismalis” con la benedizione degli olii santi, alla presenza dei sacerdoti della diocesi, mentre alle 18 ha inizio la Messa “in coena Domini” con il rito della lavanda dei piedi e la reposizione del Ss. Sacramento (presenti Caritas diocesana, Ordine di Malta, Ordine del Santo Sepolcro, Arciconfraternite e Scuole Grandi della città). Venerdì santo (19 aprile) alle 15, sempre in basilica, la Via Crucis mentre alle ore 18 il patriarca presiede l’azione liturgica della Passione (presenti Ordine di Malta, Ordine del Santo Sepolcro, Arciconfraternite e Scuole Grandi). Alle 21 un momento di preghiera in venerazione delle reliquie della Passione. Nelle mattine di venerdì e sabato santo, inoltre, alle ore 8.30 il patriarca presiede in cattedrale l’Ufficio delle letture e le Lodi mattutine (alla presenza del Seminario patriarcale). La sera di sabato 20 aprile, alle 20.30, la solenne Veglia pasquale presieduta da Moraglia, con la celebrazione del battesimo e alla presenza anche di alcune comunità neocatecumenali. Il 21 aprile, Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore, il patriarca presiede alle 10.30, sempre nella cattedrale di S. Marco, il Pontificale di Pasqua; nel pomeriggio alle 17.30 la celebrazione dei vespri solenni con adorazione e benedizione eucaristica, processione e canto delle litanie all’altare della Nicopeia.