Settimana Santa: Termoli, il vescovo De Luca presiede le celebrazioni per il triduo pasquale nel carcere di Larino

Nell’ambito delle celebrazioni della Settimana Santa, il vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, presiederà il triduo pasquale nella cappella del carcere di Larino.

Domani pomeriggio, alle 15.30, è in programma la messa “in Coena Domini” con rito della lavanda dei piedi. Per il Venerdì Santo, 19 aprile, presiederà alle 15 l’azione liturgica della Passione del Signore. Mentre sabato 20 aprile, alle 19, celebrerà la veglia pasquale nel corso della quale quattro detenuti riceveranno i Sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Confermazione, Eucarestia).

In una nota, la diocesi ringrazia il direttore del carcere, Rosa La Ginestra, “per la disponibilità e la collaborazione assicurate per ogni iniziativa e tutti coloro che hanno condiviso il percorso di preparazione”.