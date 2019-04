Settimana Santa: mons. Spinillo (Aversa), “celebriamo la Passione del Signore che si lascia spezzare per la nostra salvezza”

“Siamo pronti a celebrare il triduo pasquale con la consapevolezza che Dio viene in mezzo a noi. Egli viene nella sua forma, facendosi pane che si lascia spezzare per nutrire coloro che sono seduti alla stessa mensa”. Con queste parole mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, in un videomessaggio commenta il triduo pasquale. “Dio viene nel mistero grande della passione di Cristo, che inizia nella cena come atto di offerta – spiega il presule –. Nell’agonia che vive nell’orto degli ulivi, Gesù rinnova questa sua offerta totale, che si sublima nella sua morte in croce”. Di qui la conclusione: “È un’infinita grandezza della misericordia di Dio il continuare ad annunziare salvezza per tutta l’umanità”.