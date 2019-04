Settimana Santa: Milano, le celebrazione presiedute dall’arcivescovo Delpini

Domani mattina, alle 9.15, con la preghiera dell’Ora terza e la messa crismale in duomo, mons. Mario Delpini aprirà le celebrazioni del Triduo pasquale a Milano. La messa sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195), www.chiesadimilano.it e radio Mater. Alle 17.30, sempre in duomo, è prevista la messa “in Coena Domini” con il rito della lavanda dei piedi. Quest’anno l’arcivescovo di Milano laverà i piedi a 6 appartenenti dell’associazione Santa Marta, che si occupa dell’accoglienza in duomo, e a 6 membri dell’associazione San Galdino, impegnata nel servizio liturgico della cattedrale. Le offerte raccolte durante questa celebrazione – così come quelle raccolte nelle altre messe celebrate nelle parrocchie milanesi – sono destinate alla Fondazione Opera aiuto fraterno. Venerdì Santo, alle 17.30, mons. Delpini presiederà in duomo il rito della Passione. Le offerte raccolte durante questa celebrazione, come anche nelle analoghe funzioni della Passione del Signore proposte in tutta la diocesi, sono destinate alla colletta a favore della Terra Santa, a cui concorrono tutte le comunità cattoliche del mondo. Sabato santo, alle 21 nel duomo di Milano la solenne veglia di risurrezione, presieduta dall’arcivescovo (diretta su Chiesa Tv e www.chiesadimilano.it). Domenica, mons. Delpini presiederà in duomo alle 11 il solenne pontificale di Pasqua e, alle 16, guiderà la preghiera dei secondi Vespri.