Produzione costruzioni: Istat, a febbraio si conferma la tendenza alla crescita. +3,4% su mese e +7,8% su base annua

A febbraio 2019 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti del 3,4% rispetto a gennaio 2019. È quanto stima l’Istat che oggi diffonde i dati relativi alla “Produzione nelle costruzioni” per febbraio 2019.

“A febbraio – spiega l’Istat – si conferma la tendenza alla crescita congiunturale in atto da novembre dello scorso anno che si manifesta, peraltro, con un aumento più consistente di quelli riscontrati nei mesi precedenti. Su base mensile la crescita è infatti la più elevata da febbraio 2017.Su base annua, l’ampio incremento segnato sia dall’indice grezzo che da quello corretto per gli effetti di calendario è probabilmente da ricondurre anche alla disparità delle condizioni climatiche rispetto allo scorso anno, avverse nel febbraio del 2018 e particolarmente favorevoli quest’anno”.

Stando ai dati diffusi, infatti, l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 come a febbraio 2018) mostra un consistente incremento, attestandosi al 7,8%. L’indice grezzo della produzione nelle costruzioni registra un aumento del 7,7% rispetto a febbraio 2018.

Nella media del trimestre novembre 2018-gennaio 2019, la produzione nelle costruzioni cresce del 2,4% rispetto ai tre mesi precedenti.