Pax Christi: morto padre Neles Tebay, difensore della giustizia e della pace a Papua, in Indonesia

“Siamo profondamente rattristati per la morte di padre Neles Tebay, sacerdote della Papua Occidentale, difensore della giustizia e della pace e membro del Consiglio internazionale di Pax Christi”: lo ha detto Kevin McBride di Pax Christi Aotearoa-New Zealand, che ricorda padre Tebay come “un compagno allegro, sempre accanto alle lotte del suo popolo per l’autodeterminazione e un uomo di pace”. Padre Neles era anche stato docente alla Fajar Timur School of Philosophy and Theology di Abepura, membro del Forum interreligioso per i leader religiosi e della Fellowship of Churches in Papua. Il sacerdote si era distinto per tante iniziative per la costruzione della pace a livello internazionale ed era stato membro del Consiglio consultivo presso la Commissione nazionale per i diritti umani in Indonesia dal 2013 al 2017. Per molti anni ha lavorato per mediare nel conflitto interno nella regione più orientale dell’Indonesia, Papua. Nel 2017, ha incontrato il presidente Widodo a Giacarta per il dialogo Papua-Jakarta per cercare di porre fine alla violenza.