Parlamento Ue: Tajani, in vista delle elezioni “abbiamo bisogno di più informazione”. Il “grazie” ai giornalisti

Strasburgo, 17 aprile (foto SIR/Marco Calvarese)

(Strasburgo) “Abbiamo bisogno di maggiore informazione” in vista delle elezioni europee. Lo afferma Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, a margine della sessione plenaria in corso a Strasburgo, ringraziando i giornalisti che hanno seguito le attività dell’Assemblea Ue in questi cinque anni di legislatura. Tajani chiede ai media un “sostegno” per far conoscere l’appuntamento elettorale e trasmettere i contenuti della campagna che accompagnerà i cittadini Ue al 23-26 maggio. Ricorda poi i giornalisti uccisi, fra cui Antonio Megalizzi e Barto Orent-Niedzielski, vittime dell’attentato di Strasburgo del dicembre scorso.

Poi, rispondendo a una domanda in sala stampa, passa a una osservazione sulle elezioni: è possibile una convergenza del suo partito, il Ppe, con i sovranisti? “Io sono stato eletto presidente da una maggioranza che comprende Popolari, Liberaldemocratici e Conservatori. Non credo sia possibile una convergenza con i sovranisti, a meno che non si trasformino e aderiscano al gruppo dei Conservatori”.

Infine una analisi sulla politica italiana, a partire dal tema dell’Iva: “Il governo è diviso, non ha una politica economica. L’unica soluzione – afferma Tajani – per impedire l’aumento dell’Iva, impedire una patrimoniale, evitare un aumento della pressione fiscale, evitare che vengano colpite le pensioni e ci sia una nuova tassa sulla casa è quello di invertire le scelte del governo. Non si risolvono i problemi con ‘quota 100’ e il reddito di cittadinanza. Bisogna ridurre la pressione fiscale alle imprese, pagare tutti i debiti che la pubblica amministrazione ha con le imprese e i professionisti; bisogna realizzare infrastrutture per favorire la crescita. Continuando a operare nella direzione in cui lavora questo governo, l’Italia continuerà a rimanere in recessione e a peggiorare”.