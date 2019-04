Parlamento Ue: parte la campagna per le elezioni europee in Gran Bretagna. Oltremanica si prepara il voto di giovedì 23 maggio.

(Strasburgo) “Le elezioni 2019 per il Parlamento europeo nel Regno Unito si svolgeranno il 23 maggio”. La sorprendente notizia – dato il tumultuoso incrociarsi di “se e ma” in cui ancora si sta dimenando tutta la vicenda Brexit – è apparsa in tutta la sua ufficialità stamane sul profilo twitter dell’Ufficio del Parlamento europeo nel Regno Unito.

The 2019 European Parliament elections in the UK will take place on 23 May.

UK and other EU nationals aged 18+ and resident in the UK can vote.

To be able to vote, you must register by 7 May:

#thistimeimvoting #EUElections2019

— Europarl UK (@EPinUK) April 16, 2019