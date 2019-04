Papa Francesco: udienza, triduo pasquale “fulcro di tutto l’anno liturgico”. Ai giovani di Univ2019: “fondate sempre di più la vostra vita sui valori della fede”

“Domani inizia il Triduo Pasquale, fulcro di tutto l’anno liturgico”. Lo ha ricordato il Papa, salutando come di consueto i fedeli di lingua italiana, al termine dell’udienza di oggi in piazza San Pietro, a cui hanno partecipato 12mila persone. “La Pasqua di Cristo Gesù – l’augurio di Francesco – vi faccia riflettere sull’amore che Dio ha mostrato di avere per tutti voi. Il signore vi conceda di partecipare pienamente al mistero della sua morte e risurrezione, e vi aiuti a far vostri i suoi sentimenti e a condividerli con il vostro prossimo”. Poco prima, il Papa ha salutato, tra gli altri, i circa 3mila partecipanti all’incontro Univ 2019: “Cari giovani che vivete questi giorni di formazione – l’invito – sull’esempio di San Josemaria, fondate sempre di più la vostra vita sui valori della fede, affinché, cambiando voi stessi sul modello di Cristo, possiate trasformare il mondo che vi circonda”.