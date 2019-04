Papa Francesco: udienza, 12mila in piazza. Fa salire cinque bambini sulla papamobile

foto SIR/Marco Calvarese

Il Papa ha fatto oggi il suo ingresso in piazza San Pietro, dove lo attendevano 12mila fedeli, poco prima delle 9.20, e subito ha fatto una prima sosta per far salire a bordo cinque bambini – tre femmine e due maschi -, per un giro che di certo non dimenticheranno più. Sotto gli occhi attenti e incuriositi dei suoi piccoli ospiti, riconoscibili grazie ad una maglietta gialla, Francesco come d’abitudine ha saltato e accarezzato i bimbi che gli uomini della sicurezza vaticana gli hanno consegnato lungo il percorso tra i vari settori delimitati dal colonnato del Bernini. Tra i fedeli presenti oggi in piazza, sotto un sole primaverile, anche 300 studenti universitari provenienti da tutto il mondo che partecipano all’incontro Univ2019, promosso dall’Opus Dei.