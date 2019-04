Papa Francesco: il programma aggiornato in Bulgaria e nella Repubblica di Macedonia del Nord

È stato diffuso oggi, dalla Sala stampa della Santa Sede, il programma aggiornato del viaggio del Papa in Bulgaria e nella Repubblica di Macedonia del Nord, dal 5 al 7 maggio. L’aereo con a bordo Francesco partirà domenica 5 maggio, alle 7, destinazione Sofia, dove arriverà tre ore dopo per l’accoglienza ufficiale, l’incontro con il Primo ministro nella Governamental Louge dell’Aeroporto. Alle 11 la visita di cortesia al presidente della Repubblica nel palazzo presidenziale dove mezz’ora dopo si svolgerà l’incontro con le autorità, con la società civile e con il Corpo diplomatico, nella piazza Atanas Burov, occasione per il primo discorso del Papa. Alle 12 la visita al Patriarca e al Santo Sinodo nel palazzo del Santo Sinodo, dove il Papa pronuncerà un saluto, prima della sosta di preghiera in silenzio, alle 12.50, davanti al trono dei Santi Cirillo e Metodio nella cattedrale patriarcale di San Alexander Nevsky, luogo del Regina Coeli e della Messa, alle 16.45. Il 6 maggio, alle 8.30, la visita in privato a un campo profughi e alle 9.30 la partenza per Rakovsky, dove alle 11.15 il Papa celebrerà la Messa con le prime comunioni nella Chiesa del Sacro Cuore. Poi il pranzo con i vescovi della Bulgaria nel Convento delle Suore Francescane e, alle 15.45, l’incontro con la comunità cattolica nella Chiesa di San Michele Arcangelo, alla quale rivolgerà un discorso. Alle 17.15 la partenza in aereo per Sofia, dove il Papa, un’ora dopo, presiederà una preghiera per la pace, alla presenza degli esponenti delle varie confessioni religiose, in piazza Nezavisimost. Il 7 maggio, la cerimonia di congedo dalla Bulgaria nell’aeroporto di Sofia e, alle 8.20, la partenza in aereo dall’aeroporto di Sofia per Skopje, dove il Papa arriverà alle 8.15 per l’accoglienza ufficiale, la cerimonia di benvenuto nel Cortile del Palazzo Presidenziale e la visita di cortesia al presidente, seguita, alle 9.30, dall’incontro con il Primo Ministro e dall’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, nella Mosaique Hall del Palazzo Presidenziale, luogo in cui Francesco terrà il suo discorso. Alle 10.20 la visita al memoriale Madre Teresa alla presenza dei leader religiosi –e l’incontro con i poveri, durante il quale il Papa reciterà una preghiera. Alle 11.30 la Messa nella piazza Macedonia. Dopo il pranzo, l’incontro ecumenico interreligioso con i giovani nel Centro pastorale, in programma alle 16, e l’incontro con sacerdoti, le loro famiglie e i religiosi nella cattedrale, mezz’ora dopo, con due rispettivi discorsi. La cerimonia di congedo all’aeroporto internazionale di Skopje, alle 18.15, concluderà la giornata. La partenza dell’aereo papale per l’aeroporto di Ciampino è in programma alle 18.30, con arrivo alle 20.30.