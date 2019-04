Notizie Sir del giorno: messa crismale a Parigi, Papa su Notre Dame, furto sacrilego a Venezia, rapporto Istat, campagna elezioni europee in UK

Incendio a Notre Dame: mons. Aupetit (Parigi), “la cattedrale è in parte caduta, ma rivivrà e rinascerà”

“La cattedrale è in parte caduta. La cattedrale rivivrà. Rinascerà. Siamo nella Settimana Santa, la settimana in cui celebriamo la morte e la resurrezione di Cristo. Crediamo alla Resurrezione. Ma crediamo anche a tutto ciò che il Signore ha fatto per noi. La cattedrale rivivrà. Ne sono sicuro”. Lo ha detto l’arcivescovo di Parigi, mons. Michel Aupetit, salutando i fedeli e le autorità politiche che hanno riempito la Chiesa di Saint-Sulpice di Parigi questo pomeriggio per la messa crismale. “La messa crismale certamente riveste quest’anno un aspetto particolare”, ha detto l’arcivescovo: “Non siamo nella nostra cattedrale madre. So che molti hanno pianto. Noi in particolare, la maggioranza dei quali vescovi, preti e diaconi siamo stati ordinati in questa cattedrale che è stata in parte distrutta sotto l’aggressione del fuoco. Ma tutto ciò che si è svolto nella cattedrale, l’unzione che abbiamo ricevuto e la grazia e tutti i doni che in tanti hanno ricevuto da Dio attraverso i sacramenti, la pace di Dio in noi, sono doni che rimarranno per sempre e che ci fanno stare oggi a testa alta”. L’arcivescovo ha i messaggi di solidarietà che sono arrivati in questi giorni, anche da diversi Paesi del mondo. (clicca qui)