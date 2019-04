Migranti: dopo 100 giorni la nave di Open arms riprende il mare ma non per i salvataggi. Porterà aiuti a Samos e Lesbo

Dopo 100 giorni di fermo al porto di Barcellona la nave di Open arms potrà ripartire, ma solo verso le isole greche di Samos e Lesbo: “abbiamo l’autorizzazione per trasportare materiale umanitario”, annuncia stamattina l’Ong spagnola in un tweet. Però, prosegue, “continuiamo a non avere l’autorizzazione per effettuare missioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale”.

El Open Arms tiene autorización para navegar hacia las islas de Samos y Lesbos para transportar material humanitario.

Después de 100 días de bloqueo en puerto, podrá zarpar.

Eso sí, seguimos sin autorización para misiones de búsqueda y rescate en el #Med central. pic.twitter.com/rC6wapt1Fn — Open Arms (@openarms_fund) April 17, 2019