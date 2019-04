Incendio a Notre Dame: vescovi peruviani, “ci uniamo al dolore dei fedeli e del popolo francese”

“Ci uniamo al dolore dell’Episcopato francese e dei fedeli di tutta la Francia. Ci uniamo al popolo che vede in Notre Dame un simbolo della sua profonda identità come nazione”. Lo scrive la Presidenza della Conferenza episcopale peruviana, in seguito all’incendio che ha colpito la cattedrale parigina.

I vescovi affermano di aver assistito all’accaduto “con profonda costernazione” e nel contempo manifestano sicurezza “che sorgerà una nuova Notre Dame, capace di esprimere la forza di un popolo che storicamente è stato custode della fede cristiana e di un esempio di libertà”.