“Esprimiamo il nostro dolore per la profonda ferita inferta al simbolo della cristianità mondiale e bene supremo dell’arte di tutti i tempi. Aderiamo alla campagna di sottoscrizione richiesta dal presidente Macron invitando tutti i nostri iscritti a partecipare”. Così la Società Dante Alighieri in un messaggio inviato all’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, dal segretario generale, Alessandro Masi, a nome del presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi.