Incendio a Notre Dame: Piacenza-Bobbio, alle 18.50 le campane di tutte le chiese della diocesi suoneranno in solidarietà con Parigi

“Oggi, 17 aprile, alle 18.50, suoneranno le campane della cattedrale di Piacenza e della con-cattedrale di Bobbio, insieme alle campane delle Chiese della nostra diocesi”. Lo comunica il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Gianni Ambrosio, in una nota nella quale sottolinea che “esprimiamo la nostra solidarietà con Notre Dame di Parigi, che è stata parzialmente bruciata con questo segno di vicinanza con l’arcivescovo di Parigi, con i parigini e con tutti i francesi”. “Desidero ricordare che questo segno di vicinanza – proseguo mons. Ambrosio – è rivolto anche ai molti piacentini che sono emigrati in Francia e in particolare a Parigi per trovare lavoro”. Il vescovo conclude con un invito: “Facciamo nostro l’auspicio che Papa Francesco ha rivolto all’arcivescovo di Parigi: Notre-Dame torni ad essere ‘il gioiello architettonico di una memoria collettiva, il testimone della fede e della preghiera nel seno della città’”.