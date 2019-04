Incendio a Notre Dame: Madrid, alle 18.50 le campane della cattedrale dell’Almudena suoneranno in solidarietà con Parigi

Questa sera, alle 18.50 – ora in cui lunedì sera è divampato l’incendio che ha distrutto la cattedrale di Notre Dame – le campane della cattedrale di Madrid, dedicata a Santa Marìa la Real de la Almudena, suoneranno quale gesto di solidarietà con la diocesi di Parigi. E mentre le campane della cattedrale di Madrid faranno sentire i loro rintocchi, l’arcivescovo card. Carlos Osoro, invita tutti i fedeli ad un momento di preghiera per la ricostruzione di Notre Dame e per la Chiesa in Francia. Il card. Osoro, non appena appresa la notizia dell’incendio, aveva affidato a Twitter un messaggio in cui esprimeva “il suo dolore e la sua tristezza nel vedere bruciare la cattedrale di Notre Dame”. “Senza questa meraviglia – ha scritto l’arcivescovo di Madrid – l’Europa è più povera. La Chiesa di Madrid si unisce ed è vicina alla diocesi di Parigi e al suo arcivescovo”.