Elezioni europee: Vernieri (Ied Roma), “avvicinare i giovani alle urne attraverso i giovani”

“Lo Ied di Roma sta partecipando a un progetto speciale, a una giornata intensa di creatività con i suoi studenti. Siamo al lavoro dalle 9 di questa mattina, termineremo a mezzanotte. Il tema è #Stavoltavoto, la campagna del Parlamento europeo, che ha chiesto al nostro Istituto di promuovere un’iniziativa per avvicinare i giovani attraverso i giovani, alle urne”. Lo ha dichiarato Luigi Vernieri, direttore progetti speciali dell’Istituto europeo di design (Ied) Roma, in occasione dell’iniziativa “Tutto in un giorno”, la non-stop di 15 ore che sta vedendo i ragazzi dello Ied cimentarsi in una vera e propria gara all’insegna dell’originalità, con la realizzazione di video, reportage, foto, tavole di fumetti, sui temi della campagna di sensibilizzazione del Parlamento europeo rivolta a tutti i cittadini.

Vernieri ha poi sottolineato quanto questo progetto sia importante per i futuri designer dell’Istituto: “Attraverso di esso i nostri studenti stanno infatti avendo la possibilità di riflettere sull’atto di responsabilità del voto per gli interessi comuni in Europa, oltre che contribuire all’affermazione dei diritti delle nuove generazioni”. Il direttore dei progetti speciali dello Ied Roma ha poi parlato dei vari prodotti a cui gli studenti stanno lavorando, fra questi dei gadget tridimensionali, e delle bandierine che verranno distribuite ai tifosi della lega di serie B con i colori sociali delle squadre di calcio, a cui verranno aggiunti dei riferimenti alle elezioni”. “Quindi un target – ha concluso – quello dei giovani e dei tifosi, per una campagna, sicuramente nuovo”.