Elezioni europee: Fiore (Ufficio Parlamento europeo in Italia), “record di adesioni in Italia per la campagna Stavoltavoto”

“La campagna Stavoltavoto, promossa dall’Europarlamento per incoraggiare i cittadini europei ad esercitare il proprio diritto di voto, sta ottenendo un vero e proprio record di adesioni. L’Italia, con circa 24mila iscritti al portale Stavoltavoto.eu, è seconda solo alla Germania”. Ad affermarlo Valeria Fiore, direttrice dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in occasione dell’iniziativa “Tutto in un giorno”, la non-stop di 15 ore che sta vedendo gli studenti dello IED Roma cimentarsi in una vera e propria gara all’insegna dell’originalità, con la realizzazione di video, reportage, foto, tavole di fumetti, sui temi della campagna di sensibilizzazione. “La creatività dei futuri designer dei corsi triennali dello IED – ha commentato la direttrice incontrando la stampa oggi a Roma – è uno strumento utilissimo per avvicinare con il linguaggio dei giovani altri giovani, alle elezioni del prossimo 26 maggio e alla nostra campagna Stavoltavoto, che punta a trasformare i ragazzi in ‘attivisti’ del voto, in promotori di quel valore comune alla base delle nostre democrazie che è la partecipazione elettorale informata”. Fiore ha ricordato che è necessario raggiungere un numero più elevato possibile di ragazzi: “L’identikit del pubblico più coinvolto è rappresentato soprattutto da coloro che hanno fatto l’Erasmus, esperienze all’estero, oppure da coloro che hanno parenti nel Regno Unito e quindi hanno risentito della Brexit”.