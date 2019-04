Diocesi: Senigallia, Palazzo Mastai-Casa museo Pio IX nel periodo pasquale sempre aperta nei giorni feriali

Palazzo Mastai-Casa Museo Pio IX, la dimora storica di origine cinquecentesca, posta nel cuore di Senigallia nei pressi della centralissima piazza Roma subito alle spalle del municipio, rimarrà sempre aperta nei giorni feriali nel periodo pasquale. La visita alla Casa Museo inaugurata sin dal 1892 – che ne fa uno dei musei più antichi delle Marche – consente un ricco viaggio nell’arte e nella storia. Da non perdere è, infatti, il Salone Anastasi, che prende il nome da Giovanni Anastasi, il pittore che ha realizzato le tele che ricoprono tutta la stanza. Di grande interesse è anche la Sala delle medaglie e che raccoglie una ricca collezione – comprensiva anche di monete – coniate nel lungo pontificato di Pio IX. Accanto al museo, da segnalare anche la biblioteca diocesana “Mastai Ferretti” con un ricco patrimonio librario, soprattutto per quanto concerne la storia locale e per la vita e le opere di Papa Mastai. Orari di apertura: giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 per le visite guidate, ingresso gratuito. Il Museo aderisce all’Associazione musei ecclesiastici italiani.