Diocesi: Spoleto, mons. Boccardo in Comune per la Pasqua. “Ritrovare ideale di fedeltà e coerenza necessario per il servizio alla cosa pubblica”

Questa mattina, su invito del sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis, l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, si è recato nel Palazzo Municipale per la benedizione di Pasqua agli amministratori, ai dipendenti che lo hanno desiderato e agli uffici. La breve cerimonia, riferisce l’ufficio stampa dell’arcidiocesi, si è tenuta nella Cappella di S. Ponziano del Comune, luogo dal quale è stato avviato lo scorso 14 gennaio il pontificale del patrono della città. Presenti anche alcuni membri della Giunta ed esponenti del Consiglio Comunale, sia di maggioranza che di opposizione. De Augustinis, nel porgere il benvenuto a mons. Boccardo e nel ringraziarlo per aver accolto l’invito, ha detto che è necessario “riscoprire e apprezzare tutto ciò che Spoleto ha in termini di spiritualità e di eticità. È bello riunirci in questa Cappella palatina prima della Pasqua di Resurrezione. E di resurrezione morale – ha affermato – ha urgente bisogno questa nostra società”. L’arcivescovo ha ringraziato il primo cittadino e, rivolto agli amministratori e ai dipendenti, ha dichiarato: “So bene che spesso le carte vi sommergono, ma non dimenticate che dietro di esse vi sono volti, famiglie, progetti, sogni, fallimenti. È allora urgente – ha proseguito mons. Boccardo – ritrovare una visione più ampia che aiuti a dare il giusto valore a quello che si fa, fermarsi un attimo e lasciare spazio al pensiero, accantonando temporaneamente la frenesia che ci avvolge. In questo momento dedicato alla preghiera, in considerazione anche di quanto sta accadendo a livello regionale, chiediamo al Signore la forza per ritrovare quell’ideale di fedeltà e coerenza necessario per il servizio alla cosa pubblica”.