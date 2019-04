Unione europea: Università Cattolica, domani a Milano l’incontro “Idee per l’Europa”

Sarà dedicato alle “Idee per l’Europa” l’incontro che si svolgerà nel pomeriggio di domani, mercoledì 17 aprile, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per iniziativa della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie, assicurative in collaborazione con Agorà Europe. Dalle 15, nell’aula N. 100, dopo i saluti di Antonella Sciarrone Alibrandi, pro-rettore vicario della Cattolica, di Massimo Gaudina, direttore della rappresentanza della Commissione europea a Milano, e di Alberto d’Alessandro, di Agorà Europe, interverranno Sergio Fabbrini (Luiss Guido Carli), Vittorio Emanuele Parsi (direttore dell’Altra scuola di economia e relazioni internazionali – Aseri della Cattolica) e Roberto Tamborini (Università degli studi di Trento). Coordinerà l’incontro Andrea Boitani, docente di Economia politica alla Cattolica.