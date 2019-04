Terra Santa: Capi delle chiese di Gerusalemme, messaggio di Pasqua “mantenere status multireligioso e multiculturale della Città Santa”

Gerusalemme

“Gerusalemme, la città della risurrezione, è il faro della speranza e della vita. La città della vita è anche la città della pace e della riconciliazione. Pertanto, lo status multireligioso e multiculturale di Gerusalemme deve essere mantenuto, così che tutte le fedi abramitiche possano trovare in essa solo la città della pace e della tranquillità. Continuiamo a pregare per una pace giusta e duratura a Gerusalemme e in tutto il mondo”. È quanto scrivono nel loro Messaggio di Pasqua i Patriarchi e i Capi delle Chiese di Gerusalemme che invitano i fedeli a pregare “con fermezza per tutte le regioni in cui regnano violenza e angoscia, perpetrate specialmente contro persone innocenti e luoghi di culto”. “Nelle nostre preghiere – si legge nel testo – ricordiamo anche tutte le donne e i bambini che subiscono violenza e ingiustizia in tutto il mondo. Invitiamo tutti a rispettare la dignità di ogni persona umana e a camminare insieme verso l’integrità e la pienezza della vita”. Da qui l’esortazione ai “seguaci cristiani nel mondo intero, e al nostro popolo fedele in Terra Santa e in Medio Oriente in particolare”, ad “attingere forza nelle celebrazioni pasquali. Che tutti noi possiamo essere testimoni della risurrezione attraverso la promozione dei valori del Nostro Signore risorto, che è la Via, la Verità e la Vita, attraverso il coinvolgimento attivo nella vita della Chiesa e della società in generale”. Il messaggio reca la forma, tra gli altri, del Patriarca Teofilo III, Patriarcato greco-ortodosso, dell’ arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, Amministratore Apostolico, Patriarcato latino di Gerusalemme e del custode di Terra Santa, padre Francesco Patton.