Solidarietà: il 15 giugno in tante città la “tavolata senza muri”. A Roma si pranzerà in via della Conciliazione

Mercoledì 17 aprile a Roma nella Sala Carroccio in Campidoglio sarà presentata l’iniziativa nazionale Tavolata italiana senza muri prevista per sabato 15 giugno alle ore 11,30 nei luoghi simbolo di alcune città e cittadine italiane, a Roma si terrà, come lo scorso ottobre, in via Conciliazione. Un’iniziativa promossa da Focsiv–Volontari nel mondo in collaborazione con il Municipio I Centro Storico d’intesa con Masci- Movimento adulti scout cattolici italiani. 24 associazioni e Ong nazionali ed internazionali, al momento, si sono rese disponibili ad essere promotori della Tavolata italiana senza muri, mentre si è in attesa della conferma di altre 6 organizzazioni. Tutti pronti ad imbandire per la metà di giugno delle tavolate nei luoghi simbolo delle città e delle cittadine italiane per condividere un pasto frugale e per ribadire che il nostro Paese integra, include, mescola culture, tradizioni, lingue, storie e cibi nessuno escluso. Alla conferenza stampa interverranno Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio I Centro Storico, Gianfranco Cattai, presidente Focsiv, Sonia Mondin, presidente Masci.